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        Haberler Gündem 3. Sayfa Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı

        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı

        Esenyurt'ta poşet içinde sokağa terk edilen bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:48
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        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
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        Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün konteynerin yanında poşet içerisinde bebek olduğunu gören çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

        Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö'nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyarak sokağa terk ettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

        SUÇLARINI KISMEN KABUL ETTİLER

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerin suçlarını kısmen kabul ettikleri öğrenildi.

        Anne S.M.Ö'nün ifadesinde, bebeği doğurduktan sonra çırılçıplak vaziyette poşete sararak camdan aşağı bıraktığını belirterek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Ele geçirilen kanlı eşya benim. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin, polislerin kanlı eşya hakkındaki sorusuna karşılık neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim." dediği kaydedildi.

        Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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