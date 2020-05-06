Sindirim siteminin daha iyi çalışmasına etki eden posalı yiyecekler; 2 şekilde fayda sağlar. Suda çözündüğü için suyu tutarak sindirimin hızını keser ve tok kalmayı sağlar.Diğeri ise; suda çözünür olmadığı için sindirimin hızlanmasına yol açar ve bağırsakların artıkları çabuk atmasına fayda sağlar.İkisi de sağlık için gereklidir.
Gün içerisinde alınması gereken posa Amerika’da yapılan araştırmaların sonucunda 15 gram olarak tespit edilmiştir. Ama 20-25 gr almak sağlık açısından daha önemlidir.Kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarında yeterli olarak alınması önemlidir. Günlük alınacak posa miktarını ölçerek almak tabi ki mümkün değil ancak posalı gıdalar içeren sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz yardımcı olacaktır.
Posalı yiyecekler hangileridir? Yardımcı olmak amacıyla sizlere örnek olsun diye liste olarak verilen sadece önerilerdir. Verilen listedekilere yakın yiyecekleri de eklemeniz sizin avantajınıza olacaktır.
Posalı yiyecekler, besinler ve gıdalar nelerdir:
Suda çözünebilen posalılar;yulaf ezmesi, mercimek, yulaf gevreği elma, armut, portakal, yulaf kepeği, fındık, fasulye, bezelye, çilek keten tohumu fasulye, salatalık, havuç yaban mersini, kereviz.
Suda Çözünmeyen Posalılar;buğday kepeği,kepekli tahıllar, badem, mısır kepeği, ceviz, fındık, arpa, kuskus, kahverengi pirinç, kabak, bulgur, kereviz, lahana, soğan, brokoli domates, havuç, salatalık, yeşil fasulye, kuru üzüm koyu yeşil yapraklı sebzeler, üzüm.
Diğer Posalılar; Elma, portakal, ahududu, yaban mersini,esmer pirinç,muz, yulaf ezmesi,çavdar ekmeği, kırık bezelye,ay çekirdeği, yeşil fasulye, badem, armut ve enginardır.
Bazı durumlarda posa gereksinimi fazlalaşır, kabızlık, kabızlığın neden olduğu hemoroid, yüksek kolesterol halinde, obezite hastalığında,kan şekerinin yükselmesinde.
Az posa alındığında sindirimde yavaşlama ve kabızlık oluşur, çok fazla posa alındığında su kaybı görülebilir.
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