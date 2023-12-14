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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlere davet - Futbol Haberleri

        Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlere davet

        Portekiz Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Rizespor maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonrası Türk hakemler için TFF'ye bir mektup gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:35
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        Portekiz'den Türk hakemlere davet
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        Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Jose Fontelas Gomes, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF'ye bir mektup yolladı.

        Liglerin 19 Aralık'ta tekrar başlatılması kararından önce gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı:

        "Türkiye'de lig maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını göz önünde bulundurarak, Türk hakemlerini desteklemek ve ritimlerinin korunmasını garanti altına almak amacıyla ligimizde hakemlik yapmak üzere uluslararası Türk hakemlere görev vermeye hazırız. Hakemliği güçlendirmek ve korumak için hep birlikte çalışmalı, herkes için güvenli ve adil bir ortamı teşvik etmeliyiz. Adil rekabet için hayati bir rol oynayan hakemlerin dürüstlüğü ve güvenliği bu şekilde tehlikeye atıldığında hepimiz endişe duymalıyız."

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        "1000 HAKEME İHTİYAÇ VAR"

        Portekiz Futbol Federasyonu yöneticisi Jose Fontelas Gomes'in geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada ülkedeki hakem açığına dikkat çektiği ortaya çıktı. Bu açığı kapatma gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Gomes'in "Portekiz'de 5800 kayıtlı hakem var, bunların 4800'ü aktif durumda. Portekiz'de yaklaşık 1000 hakemin eksikliği var" dediği belirlendi.

        HAKEM MELER SALDIRIYA UĞRADI

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler daha sonrasında defalarca tekmelendi. Meler'in saldırıdan sonraki hali ise gündem oldu. Orta hakemin yumruk yediği sol gözünün morarıp şiştiği görüldü.

        FARUK KOCA İSTİFA ETTİ

        Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'dan istifa kararı geldi. Koca, MKE Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa etti.

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