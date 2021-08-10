Bu sene Demir Çağı'na ait surlar ve çok önemli olan orijinal Demir Çağı'na ait sıva kalıntıları bulduk. Şimdi acil koruma yapıyoruz çünkü çok rüzgar ve toz var. Kışın da çok kar yağıyor. Bu yüzden acil çalışma yapmak lazım" diye konuştu.