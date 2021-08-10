Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Porsuk Höyük'te Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntıları bulundu

Hititlere ait orijinal kerpiçler ve Roma dönemine ait yaşam alanları bulunan Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda, Demir Çağı'na ait surlar ve sıva kalıntılarına ulaşıldı

10.08.2021 - 13:37 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de başladığı çalışmalar devam ediyor.

     

  • AA'nın haberine göre milattan önce 8'inci yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri, Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan, surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu höyükte, bu yıl 8 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarında, Demir Çağı'na ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarıldı.

     

  • Kazı Heyeti Başkanı, eski Polytechnique Hauts De Üniversitesi Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, höyükte 2 yıl önceki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları bulunduğunu hatırlattı.

     

  • DEMİR ÇAĞI'NA AİT ORİİNAL SIVA KALINTILARINA ULAŞILDI

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl çalışmalara ara verdiklerini belirten Barat, "Bu sene çok mutluyuz çünkü buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Roma evleri ile Demir Çağı surlarında kazı yapıyoruz. Porsuk-Zeyve Höyük çok önemli bir sit alanı. Hitit surları, Demir Çağı surları, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi eserleri var.

  • Bu sene Demir Çağı'na ait surlar ve çok önemli olan orijinal Demir Çağı'na ait sıva kalıntıları bulduk. Şimdi acil koruma yapıyoruz çünkü çok rüzgar ve toz var. Kışın da çok kar yağıyor. Bu yüzden acil çalışma yapmak lazım" diye konuştu.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!