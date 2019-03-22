Otomobil dünyasında popülerliği gittikçe artan SUV modeller, kendi içlerinde de farklı gövde tipleri ile çeşitleniyor. Bu kapsamda, hemen hemen her üretici ürün gamındaki SUV modellerine bir de 'coupe' versiyon ekliyor.

Bunlardan sonuncusu ise spor otomobil üreticisi Porsche oldu. Alman markanın 2003 yılından beri yollarda olan SUV'u Cayenne, Coupé gövde tipiyle ortaya çıktı.

Cayenne Coupé'in kendine has arka tasarımı, adaptif arka spoileri, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benci ve iki farklı tavan konsepti ile diğer Cayenne'lerden ayrıştığı açıklanıyor.

Ön cam ve A sütunu 20 mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir görünüm kazanan otomobil, yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurlukları ile omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünüyor.

ARKA SIRADA İKİ BAĞIMSIZ KOLTUK BULUNUYOR

Yeni Cayenne Coupé'ın spoiler'ı Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırarak aracın yola daha sağlam basmasına destek veriyor.

Cayenne Coupé'ta, standart olarak sunulan 2.16 metrekarelik sabit camlı panoramik tavan sunulduğu bilgisi verildi. Araçta isteğe bağlı olarak hatları rötuşlanan karbon tavan sunulduğu da belirtildi.

Porsche'nin coupe SUV'unda standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor. Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arka konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor.

Bu noktada, arka koltuklarda seyahat eden yolcuların Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk edeceklerini belirtmekte fayda var. 625 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların kapatılması halinde bin 540 litreye kadar çıkıyor.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Cayenne Coupé'in kaputunun altında ise, altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 beygir gücünde ve 450 Nm'lik torka sahip bir ünite bulunuyor.

SportChrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5.9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s olarak açıklanıyor.

Cayenne Turbo Coupé'ta ise, dört litrelik V8 motoru ile 550 beygir güç ve 770 Nm'lik tork değeri sunuyor. Turbo Coupé 0'dan 100 km/s hıza ise 3.9 saniyede çıkabiliyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.