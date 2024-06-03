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        Haberler Gündem Güncel Pontus Krallığı dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Pontus Krallığı dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi

        Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:08
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        Pontus Krallığı'na ait yüzlerce ele geçirildi
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        Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında Pontus Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen 582 sikke ele geçirildi.

        Söz konusu sikkeleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.A, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

        Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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        #pontus krallığı
        #Amasya
        #sikke
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