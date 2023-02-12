Pön Savaşı, 2. Pön Savaşı ve 3. Pön Savaşı olmak üzere 3 ayrı evrede gerçekleşen Pön Savaşları’na hangi imparatorluk katılmıştır? Pön Savaşı nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Pön Savaşları’na Hangi İmparatorluk Katılmıştır?

MÖ. 246 ile MÖ. 146 yılları arasında gerçekleşen Pön Savaşları’nda Antik Kartaca ile Roma Cumhuriyeti karşı karşıya gelmiştir. Akdeniz ticaretini ele geçirmek ya da elde tutmak amacıyla gerçekleşen ve 3 ayrı savaştan meydana gelen Pön Savaşları’nın neticesinde Roma galip gelmiş ve Kartaca, Roma Cumhuriyeti tarafından tamamen ele geçirilmiştir.

Pön Savaşları Nedenleri

Antik Kartaca ile Roma Cumhuriyeti’ni karşı karşıya getiren Pön Savaşları’nın ana sebebi; bu iki devlet arasında yaşanan çıkar çatışması olarak değerlendirilebilir. Bir Fenike kolonisi olan Kartaca’nın, zaman içinde büyümesi ve özellikle Batı Akdeniz üzerinde etkinliğini iyiden iyiye hissettirmesi Roma’yı; Roma’nın Güney İtalya’yı hâkimiyeti altına alma girişimleri ise Kartaca’yı rahatsız etmiş ve Akdeniz üzerindeki bu çıkar çatışmaları iki devlet arasındaki savaşı kaçınılmaz kılmıştır.

MÖ. 264 yılına kadar iki devlet arasında süregelen dostane ilişkilerin yerini savaşa bırakması ise ilk olarak 1. Pön Savaşı ile olmuştur.

Pön Savaşı (MÖ. 264 – MÖ.241)

Sicilya adası üzerinde bulunan Messina ve Sirakuza kentlerinde yaşanan bir anlaşmazlıktan yararlanan Kartaca, MÖ. 264 yılında bu çatışmaya müdahale etmek için bölgeye bir donanma göndermiş ve Sicilya’da askeri bir üs kurmuştur. Kartaca’nın elde ettiği bu stratejik üssün, Roma Cumhuriyeti’nin Akdeniz’deki politikalarını tehdit etmesi üzerine Roma da MÖ. 260 yılında bölgeye bir donanma göndererek Korsika’yı kontrol altına almıştır.

MÖ. 256 yılında da Afrika kıyılarına bir çıkarma yapan Roma donanması, burada da ciddi bir Kartaca direnişiyle karşılaşmış ve ertesi yıl ağır kayıplar vererek Afrika kıtasını terk etmek zorunda kalmıştır.

Kartaca’yı Sicilya’dan atmak için Roma tarafından yapılan son girişim ise MÖ.241 yılında gerçekleşmiş ve Kartaca’nın Sicilya’dan çekilmesi sağlanmıştır.