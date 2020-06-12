ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin "Karar, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.
Yazılı bir açıklama yaparak, karardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Pompeo, "Bu mahkumiyet, Türkiye'deki kurumlara olan inancı ve ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" dedi.
Kararın temelsiz olduğunu savunan ABD'li bakan, "Bu kararı destekleyecek güvenilir bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
METİN TOPUZ HAKKINDA KARAR
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz, suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanması istenen Metin Topuz'a yönelik bu suç isnadının, yargılama sürecinde "FETÖ'ye yardım" suçuna dönüştüğünü belirterek, Topuz'un, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
ABD Büyükelçiliği'nden karara ilk tepki geldi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz. Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin ve vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğini geliştirmiş; her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur. Sayın Topuz'un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır."
TÜRKİYE, BÜYÜKELÇİLİĞİN AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.
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