POMEM polis alımı ne zaman? 32. Dönem POMEM Polis memuru alımı tarihi, şartları ve yaş sınırı belli mi?
Polis olmak için ilanları bekleyen adaylara müjdeli haber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi. Peki POMEM polis alımı ne zaman? 32. Dönem POMEM Polis memuru alımı tarihi, şartları ve yaş sınırı belli mi?
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Polis alımı için İçişleri Bakanı’ndan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32. dönem POMEM ilanı kapsamında alınacak polis memuru sayısını duyurdu. Ön başvurularını yaptıktan sonra mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar için POMEM başvuru tarihinin duyurulması bekleniyor. İşte, 2024 polis alımlarında son durum
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POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Polis alımı başvuruları hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması sonrasında kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvuru kılavuzu ve şartların açıklanması bekleniyor.
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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 12 BİN POLİS MEMURU ALINACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.
Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emniyet ve güvenlik olmadan başta turizm olmak üzere hiçbir sektörün gelişemeyeceğini söyledi.
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Emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.
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POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin
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(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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