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Polonya'da muhalefetten seçme yaşının 16'ya çekilmesi çağrısı

Polonya'nın muhalefet partilerinden Polonya 2050'nin lideri Szymon Holownia, seçme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi çağrısında bulundu.

Giriş: 26.04.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya'da muhalefetten seçme yaşının 16'ya çekilmesi çağrısı
Polonya'da seçme yaşının 16'ya çekilmesi çağrısı
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AA

Holownia, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda günümüzde 16 yaşındakilerin 40 yaşındaki insanlardan daha olgun olduğunu söyledi.

Merkezci muhalefet partisi Polonya 2050'nin lideri olan Holownia, "16 yaşındakilerin oy kullanmalarını ve geleceklerine karar vermelerini sağlamak için her şeyi yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Szymon Holownia, gençlerin siyasi ve sosyal değişimi sağlamada önemli rol oynadıklarını belirterek, "Bugün dünyayı kurtarmak için bir süper kahramana değil, bu nesle ihtiyacınız var." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'da anayasaya göre 18 yaşın altındakiler oy kullanamıyor ve bunu değiştirmek için meclis üyelerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.

Kasımda yapılacak parlamento seçimlerine ilk defa katılacak Polonya 2050, anketlere göre yüzde 7 civarında oy alıyor. Polonya 2050, diğer muhalefet partileriyle koalisyon kurarak iktidara gelmeyi hedefliyor.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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