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        Haberler BBC Dünya Polonya Başbakanı, yüzlerce Wagner askerinin ülke sınırına yerleştiğini öne sürdü

        Polonya Başbakanı, yüzlerce Wagner askerinin ülke sınırına yerleştiğini öne sürdü

        Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiği öne sürdü.

        Giriş: 29.07.2023 - 17:48
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        Polonya Başbakanı, yüzlerce Wagner askerinin ülke sınırına yerleştiğini öne sürdü
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        Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiği öne sürdü.

        Wagner üyelerinin Avrupa Birliği sınırından girmesi konusunda uyarılarda bulunan Polonya Başbakanı, konuyu “hibrid savaş” olarak nitelendirdi.

        Wagner üyelerinin Belarus’tan yasadışı göçe de olanak sağlayabileceğini söyleyen Morawiecki’ye göre 100 civarında savaşçı Polonya ve Litvanya sınırına çok yakın olan Grodno şehri civarına konuşlandırılmış durumda.

        Bazı Wagner askerleri Haziran ayında Rusya'daki kısa süreli isyanı sona erdirmek üzere Belarus'a yerleştirilmişti.

        Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, göçmenleri AB sınırına yönlendirerek Avrupa'da bir göçmen krizi çıkardığına yönelik iddiaları daha önce reddetmişti.

        Ancak Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, 100’den fazla Wagner mensubunun kuzeybatı Belarus'a yerleştiğini, buradan da Polonya'nın Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesini Belarus'tan ayıran ve Polonya ile Litvanya arasındaki 95 km'lik sınır hattını oluşturan Suwalki Koridoru’na doğru hareket edebileceğini öne sürdü.

        Morawiecki, paralı askerlerin göçmenlerin AB'ye geçişine yardımcı olmak için Belarus sınır güvenlik görevlileri olarak giyinebileceğini ya da AB'ye girmek için kendilerini göçmen olarak kılığına sokabileceğini iddia etti.

        Morawiecki, Polonya'nın güneyindeki Gliwice'deki bir silah fabrikasını ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu şüphesiz Polonya topraklarına yönelik daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır,” diye konuştu.

        Wagner grubuna bağlı binlerce savaşçı, Rusya’ya karşı Haziran ayındaki kısa süren isyanlarla birlikte Belarus'a geçti. Onlara, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus'a gitmeleri ya da düzenli Rus ordusuna katılmaları yönünde iki seçenek sunulmuştu.

        Morawiecki, bu yıl Belarus ile Polonya arasındaki sınırdan şimdiye kadar 16,000 geçiş girişimi olduğunu söyledi.

        Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Örgütü’ne (Frontex) göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Belarus'tan AB'ye 2 bin 312 yasa dışı sınır geçişi yaşandı.

        Polonya ve Litvanya, yasa dışı geçişleri azaltmak için Belarus sınırlarına çitler inşa etti. Şimdi ise kendi sınırlarını tamamen kapatmayı düşünüyorlar.

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