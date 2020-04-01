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Malatya-Kayseri karayolu üzerinde trafik denetimi ve kontrollerde bulunan Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm araçları durdurup, vatandaşlara gitmiş oldukları adreslerde 14 gün süreyle karantinada kalmalarını hatırlatıyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, vatandaşların seyahat izni olup olmadığı konusunda da evraklar inceleniyor.

Ekiplerin yanında bulunan sağlık görevlileri de seyahat etmekte olan vatandaşların ateşini tek tek ölçüyor.

Polis ekiplerinin vatandaşlara koronavirüs tedbirleri konusunda yaptıkları uyarı, ayrıca yazılı olarak da tebliğ ediliyor.

Emniyet ekipleri, vatandaşlara, “Büyükşehirlerden, diğer illerden gelen vatandaşlarımız için böyle tebliğler imzalatıyoruz. Kendinizi kesinlikle 14 gün izole edin. Herhangi bir şekilde dışarısı ile temasta bulunmayın. Herhangi bir semptom yaşamanız durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuyor.

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