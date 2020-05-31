'Bozo' uyuşturucuyu buldu

Van’ın Tuşba ilçesinde, narkotik köpeği hassas burun Bozo, şüphe üzerine durdurulan araçta 228 paket halinde 66 kilogram buldu.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis, manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada aracın kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 228 paket halinde 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.U. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.