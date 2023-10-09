İstanbul'da yüreklere ateş düşüren olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi.

Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı.

Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

KATİL ZANLISI DÜŞMANLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, Polis Memuru Cihat Ermiş, 09.10.2023 Pazartesi günü Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

KATİLİN 32 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu- 32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İKİ YAŞINDA BİR OĞLU VARDI

Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş'in cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 14.00'da yapılacak olan uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara’ya gönderilecektir. Şehit polisimiz, evli ve bir çocuk sahibiydi. 2 yaşında 1 erkek çocuk sahibiydi."