İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
İstanbul Büyükçekmece'de, ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş içeriden açılan ateşle şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhammet Emre Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. 32 suç kaydı olan katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şehit polis memuru Ermiş'in 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi
İstanbul'da yüreklere ateş düşüren olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
POLİSE İHBAR GELDİŞehit polis memuru Cihat Ermiş'in, 2 yaşında oğlu vardı.
DHA'da yer alan habere göre sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi.
"EVİMİN DUVARINA KURŞUN İSABET ETTİ"
Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.
Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı.
EVDEN POLİS EKİBİNE ATEŞ AÇILDI
Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.
KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.
KATİL ZANLISI DÜŞMANLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, Polis Memuru Cihat Ermiş, 09.10.2023 Pazartesi günü Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir.
"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
KATİLİN 32 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu- 32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.
İKİ YAŞINDA BİR OĞLU VARDI
Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş'in cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 14.00'da yapılacak olan uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara’ya gönderilecektir. Şehit polisimiz, evli ve bir çocuk sahibiydi. 2 yaşında 1 erkek çocuk sahibiydi."