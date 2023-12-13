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        Haberler Sağlık Polis memuru, Portekizli lösemi hastası çocuğa umut oldu

        Erzincan'da görevli polis memuru kök hücre bağışı ile Portekizli lösemi hastası çocuğa umut oldu

        Erzincan'da görevli polis memuru Burak Güneş'ten alınan kök hücre, Portekizli lösemi hastası bir çocuğa nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:06
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        Polis memuru, Portekizli çocuğa umut oldu
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da gönüllü kök hücre bağışında bulundu.

        Geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi.

        Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şunları kaydetti:

        "Görevimiz gereği can ve mal güvenliğinin korunmasının yanında bu tür bağışlarla insanlara umut olmak, hayat vermek de mesleğimiz kadar kutsal. Meslektaşımızı bu özverili davranışından dolayı tebrik ediyorum. Hastalıklarla mücadele eden herkese acil şifalar diliyorum."

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