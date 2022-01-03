Polis memuru maaşları ne kadar oldu sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

POLİS MAAŞLARI 2022

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur zammı sonrası güncel ve yeni Polis memuru maaşları hakkında bilgi verdi. Peki, 2022 Polis memuru maaşları en düşük ve en yüksek ne kadar oldu?

İşte, yanıtı;