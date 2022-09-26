FARUK SEZER'DEN EMNİYET PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer Polis maaş promosyonuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sezer "Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz. Anlaşma kasım, aralık ayına sarkarsa, hatta ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor..." ifadelerini kullandı.

POLİSLERE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu liderliğinde talep edilen 50 bin TL'lik maaş promosyonu için net istenen son rakam 50 bin TL. Vakıfbank ise 30 bin lirada ısrarcı. Konuya ilişkin olarak müzakereler sürerken polislere promosyon ödemelerinin anlaşmanın ardından yatırılması bekleniyor.