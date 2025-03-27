Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesinden Dilan Polat ve ailesine ait araçların satışı için ilan verdi. Yapılan açıklamaya göre, ihale 22 Nisan saat 16.00'da yapılacak.

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

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Satışa çıkan araçların toplam muhammen bedeli ise 76 milyon TL'yi aşıyor.

İhaleye çıkan araçlar ise şu şekilde açıklandı;

MAYDONOZ DÖNER'E AİT ARAÇLAR DA SATIŞTA

Öte yandan, TMSF, FETÖ soruşturması sonucu kayyım atanan Maydonoz Döner'e ait 8 aracı satışa çıkardığını duyurdu. Araçların toplam muhammen bedeli ise 22 milyon TL'yi aştı.

Satışa çıkan araçlar arsında bir adet Fiat Egea, bir adet Renault Clio, 2 adet Volvo S90, 2 adet BMW 520i ve 2 adet Mercedes E200 model araçlar bulunuyor.