POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. Türkiye’de de Xiaomi mağazalarında satışa çıkıyor. İşte, POCP F2 Pro ile ilgili merak edilenler...



POCO F2 PRO FİYATI NE KADAR?



Model, Avrupa'da 499 euro ve 599 euro fiyat etiketine sahipti. Model daha önceden Global olarak tanıtılmıştı. Cihazın Türkiye’de 7 bin TL dolaylarında satışa çıkması bekleniyor.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

1080 x 2400 piksel çözünürükte 6.67 inç Super AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Modelin arkasındaki yuvarlak formlu modülde dörtlü kamera yer alıyor. Burada 64 megapiksel (Sony IMX686) ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 5 megapiksel makro kameraları bizleri karşılıyor.