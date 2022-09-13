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PnB Rock kimdir, öldü mü? PnB Rock ölüm sebebi nedir, kaç yaşındaydı?

Dünyaca ünlü Rap ve RnB müzik sanatçısı PnB Rock'tan acı haber... 30 yaşındaki Philadelphia doğumlu müzisyen, gün itibariyle hayatını kaybetti. Hiphop dünyasında büyük bir üzüntüye sebep olan PnB Rock'ın ölümü ve hayat hikayesiyle ilgili bilgileri bir araya getirdik...

13.09.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hiphop dünyası PnB Rock'tan gelen acı haberle sarsıldı... 9 Kasım 1991 doğumlu sevilen sanatçı, Kaliforniya'da uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. İşte, söz konusu olayla ilgili ayrıntılar ve PnB Rock'ın biyografisi...

  • PnB ROCK NEDEN ÖLDÜ?

    Ajanslara düşen son dakika haberine göre PnB Rock, Kaliforniya'da bir waffle dükkanında kız arkadaşıyla yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan hırsız tarafından vurularak öldürüldü.

  • PnB ROCK KİMDİR?

    Asıl adı Rakim Hasheem Allen olan PnB Rock, 9 Kasım 1991'de Pennsylvania'da doğdu. 3 yaşında babasını bir cinayet sonucu kaybeden Rock, annesi tarafından büyütüldü.

  • Dünyaca ünlü rapçi 2Pac ve RnB grubu Jodeci'yi dinleyerek büyüyen 30 yaşındaki sanatçı, 19 yaşında uyuşturucu bulundurmak suçundan yaklaşık 3 yıla yakın bir süre hapis yattı.

  • 2014 yılında ilk mixtape albümü olan Real Niggaz Bangaz'ı yayınlayan rapçi, sonraki yıllarda Catch These Vibes (2017) ve TrapStar Turnt PopStar (2019) isimli iki stüdyo albümüne imza attı.

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