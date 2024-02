PlayStation5 platformunda ücretsiz olarak yayınlandı

Konami Digital Entertainment B.V., bugün yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü psikolojik korku serisinin yeni öyküsü SILENT HILL: The Short Message'ın, PlayStation™ Store'da ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu. Ayrıca, geliştirici stüdyo Bloober Team'in merakla beklenen SILENT HILL 2 remake için yayınladığı yeni fragman, iyileştirilmiş ve modernleştirilmiş mücadelelerde oyuncuları nelerin beklediğini gözler önüne seriyor.

SILENT HILL: The Short Message'ın baş kahramanı Anita, bir arkadaşı tarafından şehrin dışında terk edilmiş bir apartman kompleksine çağrılıyor. Anita bu tüyler ürpertici mekânı keşfederken gizlemeye çalıştığı karanlık bir gerçekle de yüz yüze geliyor. KONAMI daha önce SILENT HILL serisi için yeni bir dönemi başlatacak birçok yeni oyun ve interaktif medyanın yolda olduğunu duyurmuştu.

10 YIL ARADAN SONRA İLK SILENT HILL

SILENT HILL: The Short Message, sürpriz gösterimi ve ücretsiz olarak piyasaya sürülmesiyle, oyunun hayranlarına ulaşmayı hedeflerken yeni oyuncuların da bu psikolojik korku serisine girmeleri için bir fırsat sunuyor. SILENT HILL: The Short Message, serinin eski ve önümüzdeki dönemde çıkacak oyunlarından bağımsız, tamamlanan hikayesiyle kısa bir oyun. Oyun günümüzde geçiyor ve 21. yüzyılda herkesin aşina olduğu bir tema olan sosyal paylaşım sitelerindeki iftira ve zorbalığı ele alıyor. SILENT HILL: The Short Message, aynı zamanda 10 yıldan sonra piyasaya sürülen ilk SILENT HILL oyunu olma özelliğine sahip. Serinin daha önceki oyunlarıyla tanışmamış yeni nesil oyuncuların, SILENT HILL'in sunduğu psikolojik korku dünyasını deneyimlemelerini umuyoruz.