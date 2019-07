PlayStation Plus ücretsiz oyunlar hangileri? PlayStation Plus ücretsiz oyunlar hangiliri? Kaç tane oyun açıklandı?

PlayStation Plus abonelerini yine 2 ücretsiz PS4 oyunuyla karşıladı. 2019 boyunca sunulan oyunlar topluluk tarafından yetersiz görülse de, bu ayın ücretsiz oyunları daha iddialı. PlayStation Plus aylık oyun koleksiyonunun yeni üyeleri; PES 2019 ve nostaljik arcade yarış oyunu Horizon Chase Turbo.

PES 2020‘nin ufukta göründüğü bu günlerde PES 2019 son demlerini yaşıyor ve oyunu oynamamış olanlar iddialı futbol simülatörünü deneyebilecekler. Şimdi PlayStation Plus Temmuz ayı oyunlarına göz atalım:

PES 2019

Konami’nin uzun yıllardır süregelen spor serisinin en son oyunu PES 2019, yüzlerce oyuncunun yanı sıra, global rekabetin heyecanını konsolunuza getirecek çeşitli lisanslı ligler sunuyor. Oyunun en büyük sürprizi Spor Toto Süperlig‘in dahil olmasıydı. Eh, artık tam anlamıyla milli oyunumuz oldu.

PES 2019 ayrıca MyClub ve Master League modlarıyla kulüp kariyerinize devam etmenizi sağlarken sahada ve saha dışında kapsamlı bir futbol deneyimi sunuyor. Dört oyuncuya kadar yerel veya çevrimiçi çok oyunculu modlarla yeteneklerinizi dünya çapında test edin.

Horizon Chase Turbo

PlayStation Plus Temmuz koleksiyonunun bir diğer oyunu ise; arcade’in altın çağının ikonik oyunlarından Horizon Chase Turbo ’90’lar nostaljisi patlamasına hazır olun.

Out Run, Top Gear ve Rush gibi oyunlardan ilham alan geliştirici Aquaris Game Studio, modern görseller, çılgın arpejler ve klasik bölünmüş ekranda çok oyunculu deneyimle 16 bit döneminin özünü tarzıyla yakalıyor.

Tek oyunculu veya 3 arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunda; arabanızla mücadele ederken güneşin batışını izleyebilir, yağmura, karlara, volkanlara ve şiddetli kum fırtınalarına ve daha fazlasına karşı sürebilirsiniz.

PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları PES 2019 ve Horizon Chase Turbo, 2 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında PlayStation Store‘dan indirilebilecek.

Bu arada Haziran ayında sunulan PlayStation Plus oyunları Borderlands: The Handsome Collection ve Sonic Mania’yı almak için 1 Temmuz’a kadar zamanınız var. The Handsome Collection; Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-sequel’i içeren bir paket ve Borderlands 3 öncesinde seriyi deneyimlemenizi sağlayacak. Sonic Mania ise Sega’nın ikonik kahramanını ekstra modlar, karakterler ve seviyelerle yeniden hazırlıyor.