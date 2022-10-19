Ekim ayı ücretsiz oyun listesi nihayet belli oldu. Merakla beklenen ücretsiz oyunlar için beklenen liste Sony tarafından açıklandı. Birbirinden güzel oyunların olduğu liste, PlaStation Plus kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Sony, Gta Vice ile sürpriz dolu listesini paylaşarak damga vurdu. İşte Ekim 2022'de sunulan PS Plus ücretsiz oyunlar...

PS PLUS EKİM LİSTESİ

Grand Theft Auto Vice City'nin başı çektiği liste, birçok kişiyi kesinlikle memnun edecek. İşte bu ay indirmeniz gereken ücretsiz oyunlar:

EKSTRA-PREMIUM

Grand Theft Auto Vice City - The Definitive Edition, Playstation 4 ve Playstation 5 için.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Playstation 4 ile birlikte.

Assassin's Creed Odyssey, Playstation 4 ile birlikte.

Dragon Quest Builders 2, Playstation 4 ile birlikte.

Inside- PS 4

The Medium, Playstation 5

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition, Playstation 4 ile birlikte

Dragon Quest Builders, Playstation 4 ile birlikte.

Dragon Quest Heroes, Playstation 4 ile birlikte.

Naruto'dan Boruto'ya: Shinobi Forvet, Playstation 4'te.

Assassin's Creed Chronicles: China, Playstation 4 ile birlikte

Assassin's Creed Chronicles: Hindistan, Playstation 4 ile birlikte

Assassin's Creed Chronicles: Rusya, Playstation 4 ile birlikte

Assassin's Creed III Remastered, Playstation 4 için

Assassin's Creed Syndicate, Playstation 4 ile birlikte

Hohokum, Playstation 4'e göre

CLASSİCS KATALOĞUNDAKİ YENİLİKLER (PREMİUM)

Limbo, Playstation 3 için

Yakuza 5 Remastered, Playstation 4 için

Yakuza 4 Remastered, Playstation 4 için

Yakuza 3 Remastered, Playstation 4 için

Playstation 3 için Ultra Street Fighter IV

Castlevania: Lords of Shadow, Playstation 3 ile birlikte

Everyday Shooter, Playstation 3 ile birlikte