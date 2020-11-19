PlayStation 5 Türkiye'de, işte özellikleri, fiyatı ve ilk oyunları!

HABERTURK.COM

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5),Türkiye’de satışa çıktı. Ultra yüksek hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle gelen ve Türkiye satış fiyatı 8 bin 299 TL olan PlayStation 5, teknoloji marketler ve web mağazaları aracılığıyla satışa sunuldu.

Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD barındıran PS5'de, 3.5 GHz frekansında AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PlayStation 5 SSD'si, kullanıcıların yükleme ekranındaki bekleme süresini 18 kata düşürüyor.

IŞIN İZLEME, UNREAL ENGINE 5, 8K...

Yeni konsolun GPU mimarisi ise AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2'ye sahip. PS5'te RAM belleği 16 GB GDDR6 / 256 bit, depolama alanı ise 825 GB SSD boyutunda. PS5’te bulunan ışın izleme teknolojisi, desteklenen oyunlarda, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yeni bir gerçekçilik seviyesini kullanıcılara sunuyor.

PS5'in 4K UHD Blu-ray optik sürücü özelliği sayesinde, 120 Hz çıkış ile 120 fps'ye kadar 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps'ye kadar yüksek çerçeve hızında oyun oynanabiliyor.

PS5 modelinde 8K çözünürlük desteği de bulunuyor. Böylelikle desteklenen oyunlar, 4320p çözünürlüklü ekranda oynanabiliyor. Ayrıca Unreal Engine 5 teknik özelliğiyle PlayStation için oyun geliştiriciler düşük kalitede görsel yerine yüksek kaliteli görseller kullanabiliyor.

DİKKAT ÇEKEN P55 OYUNLARI

PS5'in dikkat çeken ilk çıkış oyunları arasında ise şunlar yer alıyor:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Demon's Souls

Destruction AllStars

Godfall

Fortnite

Devil May Cry 5: Special Edition

Assassin's Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

NBA 2K21

Call of Duty: Black Ops Cold War

EA SPORTS FIFA 21 (4 Aralık 2020'de çıkacak)

Hitman 3 (20 Ocak 2021'de çıkacak)

Grand Theft Auto V (2021'de çıkacak)

Resident Evil Village (2021'de çıkacak)

Hogwarts Legacy (2021'de çıkacak)

YENİ XBOX İLE KAPIŞACAK!

Sony’nin PS5’inin piyasa çıkmasıyla birlikte konsol pazarındaki ezeii rekabette yeni perde de açılmış oldu.

Pazarın bir diğer önemli oyuncusu Microsoft da 10 Kasım’da yeni oyun konsolu Xbox Series X’i Türkiye’de 8 bin 299 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.