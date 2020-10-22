Xbox'a PS5 indirimi!

Microsoft’un Türkiye’de bu ayın başında ön siparişleri almaya başladığı ve 10 Kasım’da tüketicilerle buluşacak olan yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’in fiyatı satışa çıkmadan düştü.
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlanmıştı.
O tarihte Microsoft’tan yapılan resmi duyuruda, oyunseverlerin Xbox Series X için 9 bin 299 TL, Xbox Series S içinse 5 bin 399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebileceği açıklanmıştı.
Xbox Series X’in 10 bin TL’ye yaklaşan Türkiye’deki satış fiyatı 2 Ekim’den bu yana teknoloji dünyasında oldukça yüksek olması nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ancak Microsoft’un oyun konsolu pazarındaki ezeli rakibi Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in (PS5) Türkiye fiyatı ortaya çıkınca, hesaplar yeniden yapıldı.
1000 TL BİRDEN İNDİRDİ!
Sony, 16 Ekim’de yaptığı duyuru ile 19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkacak olan PS5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatını 8 bin 299 TL olarak açıklamasının ardından, Microsoft yeni konsolunun fiyatını 1000 TL birden aşağı çekti.
Microsoft’un Xbox Türkiye sitesi üzerinde konsollar için tavsiye edilen online satış kanallarından MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar’da Xbox Series X’in fiyatı 9 bin 299 TL’den 8 bin 299 TL’ye indirildi.
KASIM'DA SATIŞA ÇIKACAKLAR
Böylece Microsoft’un 10 Kasım’da satış sunacağı Xbox Series X ile Sony’nin 19 Kasım’da piyasaya çıkaracağı PS5, Türkiye’de aynı fiyattan rekabete girecek.
Microsoft’un yine 10 Kasım’da satışa çıkaracağı diğer yeni oyun konsolu Xbox Series S’in 5 bin 399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatında ise henüz bir değişikliğe gidilmediğini belirtelim.
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