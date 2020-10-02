HABERTURK.COM

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Oyunseverler, Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebilecekler. Tavsiye edilen satış fiyatları ise Xbox Series X için 9 bin 299 TL, Xbox Series S içinse 5 bin 399 TL olarak belirlendi.

Daha gerçekçi oyun deneyimi ve 120 FPS’ye kadar akıcılık sunan Xbox Series X ve S, yüksek dinamik aralığı ve Xbox hız mimarisi ile bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güçlü Xbox konsollar olma özelliğine sahipler.

10 KASIM'DA PİYASADA OLACAK

Xbox Series X ve S için optimize edilen oyunlar; yüksek hızda yükleme özelliği ve iyileştirilmiş görselleriyle dikkat çekiyor. Söz konusu oyunların arasında Xbox Series X ve S geliştirme ortamlarında geliştirilmiş oyunların yanı sıra, daha önce piyasaya sürülmüş, ancak Xbox Series X ve S için özel olarak yeniden tasarlanmış oyunlar da yer alıyor.

Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş olacak.

Kullanıcılar, Microsoft’un oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass ile Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu aylık 30 TL’den başlayan ücret karşılığında oynayabilecekler. Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolların 10 Kasım itibarıyla piyasada olması bekleniyor.

XBOX SERIES X'İN ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ:

CPU: 3,8 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,66 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOP, 1,825 GHz Hızında 52 CU Özel RDNA 2 GPU

SOC Yonga Boyutu: 360,45 mm

İşlem: 7 nm Geliştirilmiş

BELLEK VE DEPOLAMA:

Bellek: 320 bit genişliğinde veri yoluyla 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560 GB/sn hızında 10 GB, 336 GB/sn hızında 6 GB.

Dahili Depolama: 1 TB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

VİDEO ÖZELLİKLERİ:

Oyun Çözünürlüğü: Gerçek 4K

Yüksek Dinamik Aralık: 8K'ya Kadar HDR

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-Ray

Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

SES ÖZELLİKLERİ:

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

7.1'e Kadar L-PCM

BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:

HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz: 802.11ac çift bant

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu.:Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo.

TASARIM:

Boyutlar: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm

Ağırlık: 4,5 kg

XBOX SERIES S'İN ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ:

CPU: 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU

SOC Yonga Boyutu: 197,05 mm2

BELLEK VE DEPOLAMA:

Bellek: 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

Bellek Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB.

Dahili Depolama: 512 GB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı: 2,4 GB/sn (Ham),4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama: Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

VİDEO ÖZELLİKLERİ:

Oyun Çözünürlüğü: 1440p

Performans Hedefi: 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri: Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

SES ÖZELLİKLERİ:

L-PCM, 7.1'e kadar

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

BAĞLANTI NOKTALARI ve BAĞLANTI:

HDMI: 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB: 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz: 802.11ac çift bant

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu: Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo

TASARIM:

Boyutlar: 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm

Ağırlık: 1,9 kg