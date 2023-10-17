Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Nadir bulunması sebebiyle dünya üzerindeki en pahalı ve değerli metaller arasında yer alan platin, hepimizin az çok adına aşina olduğu bir elementtir. Takıdan sağlığa, otomotivden kimya sektörüne kadar pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Platin nedir, nerelerde kullanılır? Platin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Adını İspanyolcada “küçük gümüş” anlamına gelen platina kelimesinden gelen element, 1735’te Antonio de Ulloa tarafından keşfedilmiştir. Ancak bu tarihten önce Kızılderililer tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Platin nedir? Nerelerde kullanılır? Platin simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanı ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Platin Nedir?
Parlak, gümüşi beyaz bir renkte olan element, yumuşak ve işlenebilir bir yapıdadır. Altın ve elmasa benzerlik gösterir. Bulunduğu element grubunda rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum ve iridyum gibi değerli metaller de yer almaktadır. Bu gruba "platin metalleri" adı verilir. Genel olarak bu platin metalleri ile doğada yer alır. Bakır ve nikel cevherlerinde de platin bulunur.
Hem diğer metallerle hem de altın, nikel, kobalt ve tungsten gibi metallerle çeşitli alaşımlarda kullanılmaktadır. Oda sıcaklığında gümüşten iki kat daha yoğun bir yapıya sahiptir. Havadan etkilenmediğinden dolayı parlaklığını korur. Bu nedenle de takı ve mücevherlerde kullanılır. Toksik değildir; asitlere karşı dirençlidir. Elektrik ve ısı iletebilir. Çok yoğun ve ağır bir element olarak karşımıza çıkmaktadır.
Platin Nerelerde Kullanılır?
Endüstriyel anlamda kullanımı başı çekmektedir. Ham petrol ve petrol ürünlerinde etkin bir katalizör olarak görev görür. Kükürt trioksit ve sülfürik asit oluşumunda da katalizör olarak kullanılır. Vitamin ve ilaçlarda da elementten yararlanılmaktadır. Otomotiv sektörünün gözde metallerinden biridir. Takı ve mücevherlerde de kullanılır. Parlaklığını kaybetmemesi ve paslanmaması tercih sebeplerindendir. Kanser ilaçları ve kalp pillerinde de platine rastlamaktayız. Platin-kobalt alaşımları ile çok güçlü mıknatıslar üretilebilir. Ayrıca termometrelerde de platin kullanılmaktadır.
Platin Simgesi
Element “Pt” simgesiyle ifade edilmektedir. Kimya endüstrisinde nitrik asit, sülfürik asit, gübre ve patlayıcı üretiminde katalizör olarak kullanılır.
Platin Sembolü
Element periyodik tabloda “Pt” sembolüyle temsil edilmektedir. Platin metali, kararlı fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı çok kullanışlı bir metaldir. Nadir elementlerden biri olmasına rağmen uygulama alanı oldukça geniştir.
Platin Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 10. grubunda yer alan elementin atom numarası 78'dir.
Platin Kullanım Alanları
Platin Özellikleri