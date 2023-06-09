Platform kuran Galeria Sitesi'nin mülk sahiplerine dikkat çeken uyarı!

"UYGUN KALİTEDE ZEMİNİ İYİLEŞTİREREK BİNA YAPMAMIZ MÜMKÜN"
Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak ise Galeria Sitesi yapılırken gerek zeminsel gerekse temelsel alanda ve inşa esnasında yapılan hatalar nedeniyle yıkımın olduğunu ifade ederek, "Bu hatalar yapılmamış olsaydı bina şu an sağlam ve yerinde olacaktı. Kötü zeminde ve iyi zeminde de bina yapılması mümkündür. Uygun kalitede zemini iyileştirerek bina yapmamız mümkün. Bunu yapmamız maliyetleri artıyor. Galeria Sitesi´nde zeminsel sorunlar, alüvyal alan vardı. Yer altı suyunun hala temelde bulunması ciddi birtakım temel sorunlar yaratacaktır. Eğer tekrardan bina yapılacaksa zemin etüdünün detaylı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Zemin etüdünün verilerine bağlı olarak alüvyal alanının tamamen temizlenmesi gerekiyor. Sağlam zemine inilebiliyorsa inilebilir. Oradaki yer altı suyunun mutlak suretle iyileştirilmesi lazım. Değişik yöntemlerle yerin altında sızıntı şeklinde veya bazı seviyelerde su olsa oradan uzaklaştırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra eğer ki bunların imkanı mümkün değilse fore kazık yöntemi ile ana kayaya erişmemiz lazım. Ana kayaya eriştikten sonra fore kazıkları ana kayaya, temeli birbirine bağlayıp bir şekilde su basma tertibatını gerçekleştirmemiz lazım. Su basma tertibatından sonra uygun demir, uygun beton, uygun kalitede betonun dökülmesiyle çok güzel, sağlıklı bir şekilde bir bina olacaktır" ifadelerini kullandı.