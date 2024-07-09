Plastik atıkları heykele dönüştürüyor

Amirova, "Son eserim deniz kızı heykelinin yüzünü, ellerini, kollarını tamamen plastik poşetlerden yaptım. Hiç yapıştırıcı ve malzeme kullanmadan, ısıtıp şekil veriyorum. Elime gelen tüm plastik ürünleri kullanıyorum. İnsanlar ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Görenlerin kafalarında geri dönüşüm atıkları konusunda bir fikir canlanması benim için çok önemli. İnsanlar 1 yıl sonra beni gördüklerinde plastik atıklara önem verdiklerini anlatıyor. Bu benim için çok önemli" diye konuştu.