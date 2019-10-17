Pizza hamuru nasıl yapılır?

Pizzayı genelde hem hazır yemeğe alışığızdır. Ancak evde yapılan pizzalar da oldukça güzel oluyor doğrusu! Pizza hamuru yapımıyla ilgili bilgi vererek sizlere yardımcı olalım. Sonra pizza yapmak istediğinizde bu hamur tarifinden yararlanabilirsiniz.

Pizza hamuru malzemeleri:

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 su bardağı ılık su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Pizza hamuru hazırlanışı:

Bir kap içerisinde kuru maya, su ve şeker karıştırılıp 10 dakika bekletilir.

Un kaba konularak ortası açılır ve tuz kenarlara serpilir.

Mayalanan karışım ortasına konulur ve üzerine sıvı yağ eklenir.

Sonra hepsi karıştırılarak yoğurulur.

Top şeklinde yağlanmış bir kaba tekrar konulur ve üstü yağlanır.

Üzeri kapatılarak bekletilir.

Kabaran hamurun üzeri kapatılıp saklanır pizza yapılmak istendiğinde kullanılır.

Afiyet olsun