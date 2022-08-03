Piyasaların gözü enflasyon ve Tayvan'da

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Piyasaların bu hafta ana gündemi Çin-ABD gerilimi olmaya devam ediyor. Dün, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm itirazlarına rağmen Tayvan'a gitti.

Çin Hükümeti, bu ziyaretin 'Tek Çin' politikasının bir ihlali olduğunu ve sonuçları olacağını açıkladı. Ancak bu sonuçların tam olarak ne olacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ise büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Yatırımcılar şu anda özellikle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticareti olumsuz etkileyebilecek bir kısım kararlar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Halihazırda Fed'in faiz artırım serisi sonrası ABD'de ekonomik durgunluk endişeleri yükselmişti.

TEKNİK RESESYONDA

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.9 daraldı. İlk çeyrekte de yüzde 1.6 küçülen ABD ekonomisi böylece 2 çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girdi.

Analistler ABD-Çin geriliminin daralma yönünde yeni bir ağırlık yaratabileceğini, bunun yanında küresel tedarik zincirinde yeni bozulmalar yaşanmasının enflasyon üzerinde de yeni bir yukarı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Dolayısıyla ABD ve Çin tarafında gelecek açıklamaların bugün ve önümüzdeki günlerde piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

BÜYÜK HAREKET YAŞANMADI

Dolar bu gelişmeler ışığında güne 17.95 liradan başladı. Yaşanan gerilim öncesi 17.93 seviyesinde bulunan dolar/TL'de şu ana kadar büyük bir hareket yaşanmadı.

Euro/dolar ise yüzde 0.15 ile kısıtlı bir yükselişle 1.0180'i aştı.

Bugün yurt içinde ise gözler TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verisinde olacak. TÜİK haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78.6'ya ulaştığını açıklamıştı.