Fed Guvernörü Michelle Bowman’a göre enflasyon “anlamlı ve kalıcı” şekilde gerileyene kadar son iki toplantıda olduğu gibi 75 baz puana benzer, büyük faiz artışları sürmeli. Bu arada tahvil piyasaları da önümüzdeki dönemde para politikalarının seyri konusunda Fed’in yönlendirmesinden farklı görüşe sahip.

Tahvil piyasaları 2023 yılı için faiz indirimleri fiyatlamaya devam ediyor. “Piyasalar Fed’in bu yıl agresif davranmasının, gelecek yıl enflasyonu politikanın değişmesini sağlayacak kadar aşağı çekeceğini fiyatlıyor” diyen Charles Schwab & Co. Sabit Getiri Baş Stratejisti Kathy Jones, “Fed ise bu görüşü reddediyor çünkü hala sıkılaştırma yaptıkları bir ortamda gevşemden bahsetmek istemiyorlar. Çok ciddi bir iletişim sorunları var” değerlendirmesini yaptı.