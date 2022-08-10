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Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde! ABD enflasyon oranı açıklandı mı ve saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde! ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü Temmuz ayı ABD enflasyon verileri için yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. ABD enflasyon rakamları Haziran ayında aylık yüzde 1,3 artış göstererek yıllık yüzde 9,1'e yükseldi. Fed'in faiz kararını etkileyecek olan Temmuz ayı ABD enflasyon verilerinin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. İşte, 2022 Temmuz ABD enflasyon oranı verisi hakkında tüm detaylar...

10.08.2022 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Temmuz ayı ABD enflasyon verileri oranı için geri sayım başladı. Haziran ayında aylık yüzde 1,3 artış göstererek yıllık yüzde 9,1 oranına yükselen ABD enflasyon rakamlarının Temmuz ayındaki gidişatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan beklenti anketine göre Temmuz ayında keskin bir düşüş beklenirken gözler "ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" açıklanacak sorusuna çevrildi. Fed faiz kararını ve dolar piyasalarını etkileyecek olan enflasyon rakamalarının açıklanmasının ardından gözler küresel piyasalara çevrilecek. İşte, 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon verisi ile ilgili tüm merak edilenler...

  • ABD TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları 10 Ağustos çarşamba günü, üretici enflasyonu verileri ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

  • ABD’DEN ENFLASYONLA MÜCADELE PAKETİ

    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

    Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • “Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu, binlerce yeni iş yaratacak ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu yasa, açığı bu yıl elde ettiğimiz 1,7 trilyon dolarlık rekorun üzerine çıkaracak ve enflasyonla mücadeleye de yardımcı olacak. Büyük şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini isteyeceğiz.”

  • KÜRESEL PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

    ABD’de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artması Fed’in agresif faiz artışlarını sürdüreceği beklentisini destekledi.

    Wall Street endeksleri ile Avrupa Borsaları Fed politikalarına ilişkin endişelerde haftanın son işlem günü düşüş kaydetti. S&P 500 yüzde 0,16, Nasdaq 100 yüzde 0,78 geriledi.

    Bununla birlikte, S&P 500 ve Nasdaq 100 aralıksız üçüncü haftalık yükselişlerini geride bıraktı ve Nisan'dan bu yana en uzun yükseliş serilerini elde etti.

    Yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde ABD hisse senedi endeksleri hafif ekside.

     

    Tayvan-Çin geriliminin de izlendiği Asya’da endeksler ekside. Japon Nikkei 225 ise olumlu ayrışıyor. Geçen haftanın tamamında 18 baz puan artan ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah yüzde 2,82’nin altına indi. Bloomberg Dolar Endeksi ABD istihdam verileri sonrası Cuma gününü yüzde 0,64 yükselişle tamamladıktan sonra bu sabah 1.275’te, yatay.

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