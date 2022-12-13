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Haberler İş-Yaşam

Piyasalarda TÜFE rallisi

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0.1 ile tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7.1 oldu. Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı. S&P 500 vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 3'e çıktı. Ons altın yüzde 1.2 yükseldi. 1.800 doları aştı

Giriş: 13.12.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda TÜFE rallisi
HABERTURK.COM

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0.1 ile yüzde 0.3'lük tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7.1 oldu. Beklenti yüzde 7.3 artıştı.

Verilerin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Fed'in yarın akşamki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Fed enflasyonu dizginlemek için son 4 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışı yapmıştı

DOLAR DÜŞTÜ

Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı.

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK CDS'İ 500 PUANIN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 1 yıl sonra ilk kez 500 baz puanın altına indi.

S&P 500 vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 3'e çıktı. Nasdaq vadelilerinde günlük yükseliş yüzde 4'ü gördü.

ONS ALTIN YÜZDE 1,2 YÜKSELİŞLE 1.800 DOLARI AŞTI

Ons altın yüzde 2 yükseldi. 1.816 doları aştı. Gram altın 1.0857 TL'nin üzerinde işlem gördü.

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