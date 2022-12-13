Piyasalarda TÜFE rallisi

Verilerin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Fed'in yarın akşamki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Fed enflasyonu dizginlemek için son 4 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışı yapmıştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0.1 ile yüzde 0.3'lük tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7.1 oldu. Beklenti yüzde 7.3 artıştı.