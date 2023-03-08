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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,48 puan artarak 5.438,38 puandan kapandı

Giriş: 08.03.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
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AA

BIST 100 endeksi, güne 3,02 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.378,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.341,18, en yüksek 5.442,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 artışla 5.438,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,80, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,02 puan ve yüzde 1,50 yükselişle 6.017,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 47'si geriledi. Akbank, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.824 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.824 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kayıpla 1 milyon 125 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9003 lira, satışta 18,9760 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8775 lira, satışta 18,9531 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,50'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,1860, dolar/yen paritesi de 136,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 82,9 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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