Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 41,64 puan ve yüzde 0,92 değer kaybederek 4.465,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.456,57, en yüksek 4.555,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 4.526,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,33, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,31 puan ve yüzde 0,01 yükselişle 4.918,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Yapı Kredi Bankası ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.755,20 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.755,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle, 1 milyon 62 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5815 lira, satışta 18,6560 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5829 lira, satışta 18,6573 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,18'den, bileşik getirisi de yüzde 12,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0347, sterlin/dolar paritesi 1,1906, dolar/yen paritesi de 139,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,47 düşüşle 86,20 dolardan işlem görüyor.

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