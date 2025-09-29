Piyasalarda gün sonu: 29 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (29 Eylül 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,89 değer kaybederek 11.051,63 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,24 yükselerek 41,58 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,73 ile 5.112,25 liraya çıktı.
29 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 11.051,63 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CRDFA,GMTAS,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUKYO,PCILT,EUREN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.044.635.254.50 TL), CWENE (10.026.764.363.56 TL), EREGL (9.361.289.120.68 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.25 ₺
|
-0.16 %
|
12.044.635.255
|
23.30 ₺
|
3.28 %
|
10.026.764.364
|
29.36 ₺
|
-3.17 %
|
9.361.289.121
|
216.30 ₺
|
-0.46 %
|
6.160.874.234
|
61.20 ₺
|
-0.97 %
|
5.659.915.786
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.72 ₺
|
10.00 %
|
90.134.094
|
31.90 ₺
|
10.00 %
|
330.032.838
|
126.60 ₺
|
9.99 %
|
1.270.079.553
|
21.04 ₺
|
9.98 %
|
352.634.300
|
364.00 ₺
|
9.97 %
|
254.231.227
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.72 ₺
|
-10.00 %
|
30.259.981
|
31.34 ₺
|
-9.99 %
|
68.633.697
|
8.83 ₺
|
-9.99 %
|
116.823.417
|
14.26 ₺
|
-9.97 %
|
631.007.498
|
42.98 ₺
|
-9.97 %
|
106.190.523
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Eylül 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 48,80 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,58 ₺
|
0,24 %
|
E
|
48,80 ₺
|
0,41 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Eylül 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,82 :artarakazalarak 3.828,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,73 yükseliş sonucu 5.112,25 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,73 yükselerek 8.358,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 33.331,86.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.828,60 ₺
|
1,82 %
|
5.112,25 ₺
|
1,73 %
|
33.331,86 ₺
|
1,73 %
|
8.358,53 ₺
|
1,73 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,80 değer kazanarak 113.995,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,98 yükselerek 4.180,39 dolardan işlem gördü.