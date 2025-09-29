Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasalarda gün sonu: 29 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 29 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (29 Eylül 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,89 değer kaybederek 11.051,63 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,24 yükselerek 41,58 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,73 ile 5.112,25 liraya çıktı.

        Giriş: 29.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 29 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        29 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 11.051,63 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CRDFA,GMTAS,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUKYO,PCILT,EUREN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.044.635.254.50 TL), CWENE (10.026.764.363.56 TL), EREGL (9.361.289.120.68 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.25
        -0.16 %
        12.044.635.255
        C
        23.30
        3.28 %
        10.026.764.364
        E
        29.36
        -3.17 %
        9.361.289.121
        A
        216.30
        -0.46 %
        6.160.874.234
        A
        61.20
        -0.97 %
        5.659.915.786
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        27.72
        10.00 %
        90.134.094
        G
        31.90
        10.00 %
        330.032.838
        D
        126.60
        9.99 %
        1.270.079.553
        P
        21.04
        9.98 %
        352.634.300
        I
        364.00
        9.97 %
        254.231.227
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        18.72
        -10.00 %
        30.259.981
        P
        31.34
        -9.99 %
        68.633.697
        E
        8.83
        -9.99 %
        116.823.417
        A
        14.26
        -9.97 %
        631.007.498
        K
        42.98
        -9.97 %
        106.190.523
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Eylül 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 48,80 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,58
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        48,80
        0,41 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Eylül 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,82 :artarakazalarak 3.828,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,73 yükseliş sonucu 5.112,25 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,73 yükselerek 8.358,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 33.331,86.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.828,60
        1,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.112,25
        1,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        33.331,86
        1,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.358,53
        1,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,80 değer kazanarak 113.995,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,98 yükselerek 4.180,39 dolardan işlem gördü.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
