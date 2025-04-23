Piyasalarda gün sonu: 23 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 9.312,13 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,28 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -3,05 ile 4.033,77 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.312,13 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,10 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,TURGG,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PEHOL,MERCN,DURKN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.014.75 TL), ASELS (5.566.828.775.70 TL), TOASO (5.511.416.259.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
320.00 ₺
|
1.59 %
|
7.282.330.015
|
131.70 ₺
|
2.97 %
|
5.566.828.776
|
188.50 ₺
|
-2.89 %
|
5.511.416.259
|
50.40 ₺
|
1.25 %
|
4.736.271.852
|
145.20 ₺
|
-3.52 %
|
4.544.276.507
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
78.80 ₺
|
9.98 %
|
659.172.937
|
490.75 ₺
|
9.97 %
|
110.417.218
|
25.58 ₺
|
9.97 %
|
29.704.976
|
12.24 ₺
|
9.97 %
|
100.897.802
|
18.79 ₺
|
9.95 %
|
15.107.586
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.11 ₺
|
-10.00 %
|
1.483.804.837
|
16.58 ₺
|
-9.99 %
|
141.735.228
|
17.59 ₺
|
-9.98 %
|
269.363.864
|
5.27 ₺
|
-9.76 %
|
128.949.396
|
16.58 ₺
|
-9.65 %
|
256.305.358
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Nisan 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 43,58 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,28 ₺
|
0,03 %
|
E
|
43,58 ₺
|
-0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Nisan 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,09 değer kaybederek 3.276,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,05 değer kaybederek 4.033,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.595,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.300,21 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.276,10 ₺
|
-3,09 %
|
4.033,77 ₺
|
-3,05 %
|
26.300,21 ₺
|
-3,05 %
|
6.595,22 ₺
|
-3,05 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,24 artış ile 92.349,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,65 yükseliş ile 1.775,97 doları buldu. Brent Petrol ise 65,75 dolar