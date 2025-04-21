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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 21 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 21 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (21 Nisan 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,49 yükselerek 38,19 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,77 ile 4.189,83 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 21 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        21 Nisan 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,05 yükseliş ile 9.321,64 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,DERHL,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LYDYE,PEHOL,GRTHO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.444.237.369.70 TL), ISCTR (8.146.290.582.09 TL), KCHOL (7.821.683.086.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        23.62
        6.59 %
        9.444.237.370
        I
        10.60
        -0.56 %
        8.146.290.582
        K
        150.50
        5.10 %
        7.821.683.086
        A
        49.78
        0.48 %
        7.487.411.078
        T
        315.00
        -1.25 %
        5.951.968.919
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        75.90
        10.00 %
        385.452.964
        D
        95.25
        9.99 %
        98.860.951
        G
        21.90
        9.99 %
        213.475.001
        P
        83.15
        9.99 %
        71.222.056
        Y
        512.50
        9.98 %
        223.989.984
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        16,472.50
        -10.00 %
        161.630.535
        P
        17.90
        -9.96 %
        168.383.259
        G
        348.00
        -9.90 %
        165.732.682
        D
        3.40
        -8.60 %
        117.562.439
        M
        36.44
        -8.17 %
        1.988.794.009
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Nisan 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,49 artarak 38,19 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,14 yükselerek 44,01 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,19
        0,49 %
        E
        EUR/TRY
        44,01
        1,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Nisan 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,82 :artarakazalarak 3.420,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,77 yükseliş sonucu 4.189,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,77 yükselerek 6.850,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.317,67.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.420,50
        2,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.189,83
        2,77 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.317,67
        2,77 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.850,37
        2,77 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,42 yükseliş ile 88.199,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,27 artış ile 1.627,97 dolar.Brent Petrol ise 66,13 dolar

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