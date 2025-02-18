Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Şubat 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,89 yükseliş ile 9.924,07 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KSTUR,MAALT,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALFAS,HDFGS,DMSAS.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.319.790.274.50 TL), EKGYO (7.463.657.600.74 TL), ISCTR (7.112.044.342.68 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 36,27 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 37,96 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 2.926,74 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,15 değer kazanarak 3.416,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.585,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.273,14 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,23 azalış ile 95.397,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,84 düşüş ile 2.680,69 doları buldu. Brent Petrol ise 75,42 dolar