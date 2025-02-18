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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (18 Şubat 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,89 değer kazanarak 9.924,07 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 36,27 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 ile 3.416,13 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        18 Şubat 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,89 yükseliş ile 9.924,07 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KSTUR,MAALT,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALFAS,HDFGS,DMSAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.319.790.274.50 TL), EKGYO (7.463.657.600.74 TL), ISCTR (7.112.044.342.68 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        325.00
        1.72 %
        13.319.790.275
        E
        15.14
        7.53 %
        7.463.657.601
        I
        14.23
        -1.25 %
        7.112.044.343
        K
        155.90
        -1.33 %
        5.635.079.778
        Y
        28.56
        -0.56 %
        5.589.542.477
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        3,222.50
        9.98 %
        5.321.763
        M
        799.00
        9.98 %
        20.628.997
        A
        228.40
        9.97 %
        15.631.895
        S
        22.52
        9.96 %
        296.563.405
        P
        11.06
        9.94 %
        428.781.956
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        61.95
        -9.96 %
        484.482.584
        H
        1.84
        -9.80 %
        314.933.913
        D
        8.16
        -9.43 %
        328.301.071
        H
        5.76
        -8.13 %
        449.149.010
        F
        48.64
        -5.65 %
        428.938.316
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 36,27 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 37,96 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,27
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        37,96
        -0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 2.926,74 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,15 değer kazanarak 3.416,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.585,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.273,14 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.926,74
        1,04 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.416,13
        1,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.273,14
        1,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.585,37
        1,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,23 azalış ile 95.397,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,84 düşüş ile 2.680,69 doları buldu. Brent Petrol ise 75,42 dolar

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