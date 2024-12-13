Piyasalarda gün sonu: 13 Aralık 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 34,95 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,67 ile 2.986,17 liraya geriledi.
13 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,66 yükseliş ile 10.125,46 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,LYDYE,TMPOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DOBUR,BMSCH,IHLAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (13.218.954.844.64 TL), THYAO (6.668.632.864.75 TL), EREGL (3.870.753.973.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.53 ₺
|
-2.38 %
|
13.218.954.845
|
299.25 ₺
|
0.25 %
|
6.668.632.865
|
26.56 ₺
|
0.91 %
|
3.870.753.973
|
63.55 ₺
|
-0.16 %
|
3.821.681.051
|
30.60 ₺
|
0.39 %
|
3.560.464.105
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
20.90 ₺
|
10.00 %
|
314.418.929
|
12,210.00 ₺
|
10.00 %
|
32.884.698
|
79.20 ₺
|
10.00 %
|
90.247.203
|
97.45 ₺
|
9.99 %
|
40.159.037
|
57.45 ₺
|
9.95 %
|
4.664.343
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
184.00 ₺
|
-9.98 %
|
163.452.091
|
36.70 ₺
|
-8.25 %
|
171.392.779
|
3.21 ₺
|
-5.31 %
|
181.466.449
|
268.25 ₺
|
-4.71 %
|
34.619.447
|
22.26 ₺
|
-4.46 %
|
37.317.170
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Aralık 2024 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 34,95 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,27 yükseliş ile 36,70 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,95 ₺
|
0,15 %
|
E
|
36,70 ₺
|
0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Aralık 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,95 :artarakazalarak 2.655,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,67 düşüş sonucu 2.986,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,67 düşerek 4.882,39 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.469,83.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.655,17 ₺
|
-0,95 %
|
2.986,17 ₺
|
-0,67 %
|
19.469,83 ₺
|
-0,67 %
|
4.882,39 ₺
|
-0,67 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,25 artış ile 101.338,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,12 yükseliş ile 3.963,18 doları buldu. Brent Petrol ise 73,92 dolar