Piyasalarda gün sonu: 13 Aralık 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,66 yükseliş ile 10.125,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,LYDYE,TMPOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DOBUR,BMSCH,IHLAS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (13.218.954.844.64 TL), THYAO (6.668.632.864.75 TL), EREGL (3.870.753.973.30 TL) oldu.