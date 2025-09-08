Piyasalarda gün sonu: 08 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

08 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -2,61 düşerek 10.449,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10626.7400 puandan işlem görürken en düşük 10406.9300 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EKIZ,MRSHL,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HDFGS,KERVN,MERIT oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (12.550.435.547.99 TL), THYAO (8.583.563.692.50 TL), AKBNK (5.257.632.766.45 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Eylül 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 41,26 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 48,51 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (08 Eylül 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,42 artış ile 3.637,45 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,71 yükselişle 4.836,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.908,21 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.536,11 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,41 değer kazanarak 112.868,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,84 yükselerek 4.381,84 dolardan işlem gördü.