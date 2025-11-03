Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 03 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 03 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Kasım 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,04 düşerek 42,05 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,58 ile 5.444,01 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 03 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        03 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,81 yükseliş ile 11.060,39 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PKENT,PASEU,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,KRTEK,BORLS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.245.418.334.50 TL), AKBNK (8.740.854.551.40 TL), ISCTR (8.691.701.587.58 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.00
        0.86 %
        12.245.418.335
        A
        61.10
        0.49 %
        8.740.854.551
        I
        12.93
        2.21 %
        8.691.701.588
        E
        28.84
        4.95 %
        7.807.476.038
        Y
        33.44
        -0.48 %
        7.549.152.742
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        253.00
        10.00 %
        117.506.113
        P
        146.30
        10.00 %
        1.851.564.322
        O
        43.34
        10.00 %
        17.240.671
        T
        221.10
        10.00 %
        57.778.391
        S
        127.60
        10.00 %
        8.859.140
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        7.03
        -9.99 %
        2.305.988.996
        K
        33.34
        -9.99 %
        319.867.962
        B
        27.26
        -9.97 %
        374.425.952
        T
        17.26
        -9.96 %
        825.559.154
        L
        18,500.00
        -8.64 %
        223.270.238
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Kasım 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 42,05 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 48,43 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,05
        -0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,43
        -0,29 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Kasım 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 4.010,76 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,58 yükseliş sonucu 5.444,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,58 yükselerek 8.900,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.494,93.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.010,76
        0,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.444,01
        0,58 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.494,93
        0,58 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.900,95
        0,58 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 107.241,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,57 azalış ile 3.688,94 dolar.Brent Petrol ise 64,59 dolar

