Piyasalarda gün sonu: 03 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Kasım 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,04 düşerek 42,05 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,58 ile 5.444,01 liradan işlem gördü.
03 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,81 yükseliş ile 11.060,39 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PKENT,PASEU,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,KRTEK,BORLS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.245.418.334.50 TL), AKBNK (8.740.854.551.40 TL), ISCTR (8.691.701.587.58 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.00 ₺
|
0.86 %
|
12.245.418.335
|
61.10 ₺
|
0.49 %
|
8.740.854.551
|
12.93 ₺
|
2.21 %
|
8.691.701.588
|
28.84 ₺
|
4.95 %
|
7.807.476.038
|
33.44 ₺
|
-0.48 %
|
7.549.152.742
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
253.00 ₺
|
10.00 %
|
117.506.113
|
146.30 ₺
|
10.00 %
|
1.851.564.322
|
43.34 ₺
|
10.00 %
|
17.240.671
|
221.10 ₺
|
10.00 %
|
57.778.391
|
127.60 ₺
|
10.00 %
|
8.859.140
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.03 ₺
|
-9.99 %
|
2.305.988.996
|
33.34 ₺
|
-9.99 %
|
319.867.962
|
27.26 ₺
|
-9.97 %
|
374.425.952
|
17.26 ₺
|
-9.96 %
|
825.559.154
|
18,500.00 ₺
|
-8.64 %
|
223.270.238
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Kasım 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 42,05 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 48,43 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,05 ₺
|
-0,04 %
|
E
|
48,43 ₺
|
-0,29 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Kasım 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 4.010,76 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,58 yükseliş sonucu 5.444,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,58 yükselerek 8.900,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.494,93.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.010,76 ₺
|
0,20 %
|
5.444,01 ₺
|
0,58 %
|
35.494,93 ₺
|
0,58 %
|
8.900,95 ₺
|
0,58 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 107.241,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,57 azalış ile 3.688,94 dolar.Brent Petrol ise 64,59 dolar