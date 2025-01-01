Piyasalarda gün sonu: 01 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (01 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,60 değer kaybederek 9.830,56 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,38 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,56 değer kaybederek 2.966,83 liraya düştü.
01 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,60 düşüş ile 9.830,56 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HURGZ,EMKEL,PEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AEFES,AGHOL,LOGO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.979.976.75 TL), ISCTR (4.784.008.402.60 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
281.00 ₺
|
-0.44 %
|
7.512.979.977
|
13.54 ₺
|
0.59 %
|
4.784.008.403
|
64.85 ₺
|
-1.22 %
|
3.940.865.151
|
178.60 ₺
|
-1.00 %
|
3.487.958.579
|
30.62 ₺
|
-0.46 %
|
3.441.943.594
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.84 ₺
|
10.00 %
|
37.030.118
|
15.57 ₺
|
9.96 %
|
104.802.935
|
4.00 ₺
|
9.89 %
|
285.808.056
|
293.00 ₺
|
9.53 %
|
40.747.589
|
75.80 ₺
|
9.38 %
|
1.424.055.740
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
191.60 ₺
|
-9.96 %
|
554.507.261
|
313.00 ₺
|
-8.41 %
|
1.664.980.811
|
107.90 ₺
|
-6.34 %
|
61.778.275
|
58.90 ₺
|
-5.91 %
|
260.633.130
|
6.23 ₺
|
-4.89 %
|
40.782.217
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ocak 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 35,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 36,63 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,38 ₺
|
0,07 %
|
E
|
36,63 ₺
|
-0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Ocak 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 2.624,50 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,56 değer kaybederek 2.966,83 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.850,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.343,71 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.624,50 ₺
|
0,69 %
|
2.966,83 ₺
|
-0,56 %
|
19.343,71 ₺
|
-0,56 %
|
4.850,76 ₺
|
-0,56 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,71 değer kaybederek 93.741,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,54 düşerek 3.331,45 dolardan işlem gördü.