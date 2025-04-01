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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 01 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 01 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (01 Nisan 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,89 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,26 ile 3.821,39 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 01 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        01 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,49 yükseliş ile 9.659,48 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.789.962.00 TL), AKBNK (6.673.958.589.70 TL), YKBNK (5.975.698.391.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.00
        0.81 %
        7.691.789.962
        A
        52.25
        -1.04 %
        6.673.958.590
        Y
        24.04
        -1.07 %
        5.975.698.391
        T
        150.00
        0.33 %
        5.076.132.425
        I
        12.26
        -0.49 %
        4.964.450.444
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        24.20
        10.00 %
        13.551.159
        F
        5.62
        9.98 %
        180.899.113
        P
        38.82
        9.97 %
        432.556.044
        R
        17.34
        9.96 %
        107.215.440
        C
        37.32
        9.96 %
        258.815.833
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        346.50
        -10.00 %
        11.496.122
        P
        30.24
        -10.00 %
        243.389.931
        A
        80.40
        -9.97 %
        7.500.649
        B
        168.00
        -9.87 %
        316.922.833
        S
        40.70
        -9.84 %
        729.126.284
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Nisan 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 37,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 40,98 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,89
        -0,14 %
        E
        EUR/TRY
        40,98
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Nisan 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,09 :artarakazalarak 3.126,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 3.821,39 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 6.247,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.915,48.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.126,23
        0,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.821,39
        0,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.915,48
        0,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.247,98
        0,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,31 artış ile 84.857,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,53 yükseliş ile 1.913,73 doları buldu. Brent Petrol ise 74,94 dolar

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