Güney Afrika'da koronavirüsün yüksek seviyede mutasyona uğramış bir varyantı tespit edildi. B.1.1.529 ismi verilen bu varyantın yayılması durumunda ekonomilerde yeni kapanma önlemleri alınabileceği endişesi küresel piyasalarda satışı beraberinde getirdi.
Satış dalgası ilk olarak Asya borsalarında başladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.6 azalarak 3.564 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.5 gerileyerek 2.936 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 1.7 değer kaybederek 7.279 puan oldu. Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 2.5 düşüşle 28.751 puandan kapandı.
Koronavirüs vakalarının hzılı bir artış eğiliminde olduğu Avrupa'da ise düşüşler sabah saatlerinde daha sert oldu. Londra Borsası'nda FTSE 100 yüzde 2.9 düşerken Alman DAX endeksi de benzer şekilde yüzde 2.8 geriledi.
BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ
Paris'te CAC 40'taki düşüş ise yüzde 3.4'ü buldu.
Avrupa pay piyasalarının genel performansı için gösterge olarak kabul edilen Euronext 100 endeksi yüzde 2.9 geriledi.
Bu satışlardan Borsa İstanbul da payını aldı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1.9 düşerek 1.785 puana geriledi.
PETROLDE SERT GERİLEME
Yeni salgın önlemleri alınması durumunda talebin düşeceği endişesiyle bugün petrol fiyatlarında da sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.6 gerileyerek 77.6 dolara indi.
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