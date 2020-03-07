07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta olağanüstü bir kararla 50 baz puan acil faiz indirimi yapan Fed'in 17-18 Mart tarihinde yapacağı toplantıda ekstra faiz indirimi beklentisi güçlendi.
ABD tahvillerinin hafta sonu rekor düşük düzeye gerileyerek 10 yıllıkların yüzde 0.7'lere kadar çekilmesi ve cuma günü borsalarda gerçekleşen sert düşüş sonrası işlemcilerin faiz indirimi beklentisi 75 baz puana çıktı. CME'nin beklenti verilerine göre 75 baz puanlık faiz indirimi oranı yüzde 65'e yükseldi.
Faiz indirimi yapılmama ihtimali sıfır olurken, beklenenin gerçekleşmesi durumunda Fed'in politika faizi yüzde 1- 1.25 aralığından yüzde 0.25 - 0.50'ye inecek. Piyasaların önceki beklentisi ise yüzde 0.50 civarındaydı.
Hafta arasında, aralarında New York Fed Başkanı John Williams, Boston Fed başkanı Eric Rosengren ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard da dahil olmak üzere, Fed'in pek çok bölgesel başkanı koronavirüs salgınının kötüleşmesi durumunda piyasaların merkez bankalarından daha fazla yardım beklemesinin yanlış olmayacağını açıklamıştı.
SIFIR NOKTASINA İNİLEBİLİR
ABD piyasaları geçen ayı yüzde 10'un üzerinde kayıpla kapatırken, düşüş trendinin süreceği durumlarda sıkça kullanılan "ayı piyasası" kavramı da sıkça dillendirilir oldu. Korku endeksi olarak bilinen VIX 50 seviyesinin üstüne çıktı. Altın fiyatları geçen hafta yüzde 7 yükselerek rekor tazeledi ve ons altın 1692 dolara kadar yükselerek 1700 doları test etti.
Yatırım gurularından Jeffrey Gundlach, getiri eğrisindeki düşüş nedeniyle tahvil ya da hisse senedindense nakitte ya da altında kalmanın daha doğru olabileceğini ifade ederken portfolyo yöneticileri, tekrar resesyona girilmesi durumunda faizlerin sıfıra ineceğini bildiklerini ve bunun fiyatlandığını, yıl sonunda fonlama faizinin sıfır noktasına gelinebileceğini, bir süre burada kalınabileceğini belirtiyor.
Fed, son olarak 2008 krizinin ardından faizleri sıfıra çekmiş ve 7 yıl boyunca aynı seviyede kalmıştı. İşlemcilerin yıl sonunda sıfır faiz beklentisi ise şimdilik yüzde 35'te.
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