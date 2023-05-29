Piyasalar seçim sonucuna ne tepki verdi?

Borsa ve dolar seçim sonucuna ne tepki verdi?

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Seçimin sonuçlanmasının ardından ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2.52 yükselerek 4.696 puana çıktı.

Analistler BIST 100'de destek olarak 4.480, direnç seviyesi olarak ise 4.650 ve 4.770 puanların takip edildiğini belirtti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.38 yükselerek 4.019 puana ulaştı.

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BIST 100 14 Mayıs'taki seçimin ilk turundan sonra geçen cumaya kadar yüzde 4.5 değer kaybetmişti. Bu süreçte bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 21.2'yi bulmuştu.

Ancak cuma günü BIST 100 günlük olarak yüzde 3.45 yükselişe imza atmıştı.

Geçen haftaya 19.96'dan tamamlayan dolar/TL ise gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 20.10'un üzerini görmüştü.

Dolar sabah saatlerinde ise 20.03'ün üzerinde işlem gördü. Dolar geçen cuma da 20 liranın üzerine tırmanmış ancak günü bu kritik seviyenin altında tamamlamıştı. Dolar ilk tur öncesinde 12 Mayıs'ı 19.58 liradan tamamlamıştı.

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DÜNYANIN GÖZÜ BORÇ LİMİTİ KRİZİNDE

Küresel piyasalarda ise ABD'de borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi varlık fiyatlarını olumlu etkiledi.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Analistler, krizin çözümü için bürokratik sürecin devam ettiğini ve Kongre'nin onayının alınmasının beklendiğini ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin de öngörülen şekilde yavaşlamadığını gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 62 seviyesine çıktı.

Analistler, Fed yetkililerinin veri odaklı karar alacaklarına yönelik sözle yönlendirmelerini hatırlatarak, tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

ABD'DE PİYASALAR TATİL

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq endeksi yüzde 2,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 1 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, haftaya yükselişle başlarken, bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, enflasyon ve resesyon ikilemi bölgede varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi resesyona girse de, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri enflasyonla mücadele kapsamında Banka'nın şahin adımlarına devam edeceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek dönemde en az 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğine kesin gözüyle bakıldığını aktararak, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu beklentileri değiştirebileceğini dile getirdi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. İngiltere'de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Asya piyasaları haftaya Hong Kong hariç yükseliş eğilimiyle başlarken, söz konusu seyirde ABD'de borç limiti krizinin çözümüne ilişkin olumlu haber akışı etkili oluyor.

ASYA'DA YÜKSELİŞ

Buna karşın Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi teknoloji yoğun Hong Kong borsasını baskılıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.

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