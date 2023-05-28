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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Türkiye sandık başına gitti.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

İŞTE İLK SONUÇLAR

Anadolu Ajansı'na göre kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Açılan sandık oranı: 49,39

Recep Tayyip Erdoğan: 56,3

Kemal Kılıçdaroğlu: 43,6