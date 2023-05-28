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Haberler Gündem 28 Mayıs 2023 SEÇİM SONUÇLARI canlı açıklanıyor! Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belli oluyor

Türkiye seçimini yaptı! Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belli oluyor

Türkiye seçimini yaptı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken, oyların sayım işlemine geçildi. İşte ilk sonuçlar

Giriş: 28.05.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
28 Mayıs 2023 SEÇİM SONUÇLARI canlı açıklanıyor! Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belli oluyor
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Türkiye sandık başına gitti.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

İŞTE İLK SONUÇLAR

Anadolu Ajansı'na göre kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Açılan sandık oranı: 49,39

Recep Tayyip Erdoğan: 56,3

Kemal Kılıçdaroğlu: 43,6

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