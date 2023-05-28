Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı. Seçimlerde saat 19.56 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47,82 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaydetti. İşte o iller oy kaybı oranı;

14 Mayıs oranı 28 Mayıs oranı

Adıyaman %31,24 %31,00

Ağrı %65,80 %65,22

Bingöl %32,53 %31,82

Bitlis %50,91 %50,26

Diyarbakır %71,96 %71,62

Hakkari %72,32 %72,00

Mardin %66,11 %65,22

Muş %58,88 %57,60

Siirt %56,26 %55,48

Şanlıurfa %36,08 %35,18

Van %62,26 %61,43

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

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