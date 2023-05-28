Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti - Son Dakika Seçim Haberleri

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o iller ve her iki turdaki oy oranları.. 

Giriş: 28.05.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti - Son Dakika Seçim Haberleri
Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı. Seçimlerde saat 19.56 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47,82 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaydetti. İşte o iller oy kaybı oranı;

14 Mayıs oranı 28 Mayıs oranı

Adıyaman %31,24 %31,00

Ağrı %65,80 %65,22

Bingöl %32,53 %31,82

Bitlis %50,91 %50,26

Diyarbakır %71,96 %71,62

Hakkari %72,32 %72,00

Mardin %66,11 %65,22

Muş %58,88 %57,60

Siirt %56,26 %55,48

Şanlıurfa %36,08 %35,18

Van %62,26 %61,43

DETAYLI TABLO İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.