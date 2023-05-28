Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta her yerde oylarını artırdı

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy sayımında sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde göre yurtdışı ve bütün illerde oy oranlarını artırmayı başardı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Türkiye sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 81 ilde toplam 201 bin 807 sandıkta oylar sayılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy aldığı iller

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyu Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan alırken, 28 Mayıs seçimlerinde de sıralama değişmedi. Buna göre; Bayburt'ta yüzde 82,45, Gümüşhane'de yüzde 78,61, Çankırı'da yüzde 76,76, Yozgat'ta yüzde 76,36 ve Rize'de yüzde 75,84 oranında oy aldı.

HEM YURTİÇİNDE HEM YURTDIŞINDA Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yurtiçi hem yurtdışında oy oranını artırdı. Yurtiçindeki oyları yüzde 2,87 oranında, yurtdışındaki oyları ise yüzde 1,32 oranında arttır.

14 MAYIS SEÇİMLERİNE GÖRE OYUNU EN ÇOK ARTTIRDIĞI İLLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine göre bütün illerde oy oranını artırdı. Erdoğan'ın oyunu en çok artırdığı ilk 5 il şöyle oldu: Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından, Iğdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 7,84 oranına oylarını en çok artırdığı il oldu. Iğdır'ı yüzde 4,94 oy oranı artışıyla Erzurum takip etti. Erdoğan Çankırı ve Karaman'da yüzde 4,62; Kayseri'de yüzde 4,6 oy artışını yakaladı.